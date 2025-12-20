Gabigol torna di nuovo al Santos? Il presidente nega, ma il futuro dell'ex Inter è in dubbio

Il presidente del Santos, Marcelo Teixeira, ha spento le speranze dei tifosi. Secondo quanto riportato da ESPN, il club carioca sarebbe interessato al ritorno di Gabigol, ma la questione finanziaria sarebbe il principale ostacolo. Il Peixe non sarebbe disposto a investire per prelevare l'ex Inter dal Cruzeiro, il cui contratto con il giocatore dura fino al 2028. E ci ha pensato il numero uno del Santos a chiarirlo.

"La priorità era il suo arrivo, prima di Neymar", ha svelato Teixeira. "Era importante per il Santos contarci. Abbiamo fatto un’offerta audace, da mercato. Lui ha scelto il Cruzeiro per disputare più competizioni. Oggi la realtà è un’altra". Insomma, confermata la ricerca di Gabigol prima dell'ingaggio di O'Ney, quando lasciò a gambe levate l'Al Hilal per tornare a casa, ma ora è difficile poter assistere all'arrivo del 29enne. "È un buon giocatore, legato al Santos. Ma la priorità di investimento non è la stessa. Quando apri una trattativa e noti che le pretese restano su un livello più alto, il Santos non ha le condizioni per proseguire", ha spiegato il presidente del Santos.

"Non è possibile continuare con la negoziazione. Avremmo potuto fare un’offerta basata sulla realtà finanziaria di oggi". Insomma, pista totalmente saltata, anche se Gabigol non è così certo di rimanere al Cruzeiro: l'ex Inter è finito in discussione dopo aver fallito in Coppa del Brasile nel match contro il Corinthians, sbagliando il rigore decisivo. E i tifosi non l'hanno presa benissimo, vandalizzando il muro della Toca da Raposa dove c’era l’immagine di Gabigol.