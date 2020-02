vedi letture

Gabriel Jesus cambia Real Madrid-Manchester City: 1-1, pareggio degli inglesi

Gabriel Jesus cambia la storia di Real Madrid-Manchester City. Al 78' invenzione del solito De Bruyne, che mette in area un cioccolatino per il centravanti brasiliano: colpo di testa e gol alle spalle di Courtois, 1-1. Proteste dei giocatori in blanco per una spinta di Jesus ai danni di Sergio Ramos: effettivamente il giocatore di Guardiola poggia le mani sulla schiena del difensore mentre questi salta, ma Orsato giudica la spinta di entità non tale da portare a cadere Ramos. Gol regolare, e soprattutto gol pesantissimo in ottica qualificazione.