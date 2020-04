Galatasaray, Mariano pronto a tornare in Brasile: ha l'accordo con l'Atletico-MG di Sampaoli

Mariano lascerà il Galatasaray a fine stagione. Il giocatore ha infatti il contratto in scadenza con il club turco e tornerà in Brasile. Secondo quanto riporta Fanatik infatti Mariano ha raggiunto un accordo con l'Atletico Mineiro e pare che la presenza di Jorge Sampaoli in panchina sia stata fondamentale per la sua scelta.