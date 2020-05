Galatasaray, può tornare Wesley Sneijder: contatti per ricoprire il ruolo di vice-Terim

Wesley Sneijder può tornare al Galatasaray. Non da calciatore, visto che il campione olandese ha ufficialmente appeso gli scarpini al chiodo lo scorso agosto, ma da vice-allenatore. Come riporta RTL Nieuws, infatti, l'ex Inter sarebbe attualmente in contatto col club turco per ricoprire il ruolo di vice-Terim in panchina.

Sneijder ha militato in giallorosso dal gennaio 2013 all'estate 2017, vincendo due campionati, tre Supercoppe e tre Coppe di Turchia.