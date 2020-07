Galatasaray, Yuto Nagatomo sarà sostituito da un altro ex Inter: accordo con Caner Erkin

vedi letture

Il Galatasaray ha deciso di sostituire il terzino sinistro Yuto Nagatomo con un altro ex Inter. Come riporta il quotidiano turco 'Fanatik', accordo praticamente raggiunto con Caner Erkin, laterale in scadenza di contratto col Besiktas.

Per Erkin, che ha vestito la casacca nerazzurra per pochi mesi nel 2016, contratto di due anni con opzione per una terza stagione.