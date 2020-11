Gallardo contro la stampa: "Bisogna lasciare in pace Maradona"

vedi letture

Il tecnico del River Plate, Marcelo Gallardo, in conferenza stampa ha sottolineato come la stampa debba lasciare in pace Diego Armando Maradona, almeno in questo momento di difficoltà. "“La verità è che quello che sta passando Diego è molto triste, spero che le persone che gli sono vicine sappiano confortarlo in questo momento. Tutti noi vogliamo il meglio e ci auguriamo che stia bene. Dovremmo mandare un messaggio a tutti e alla stampa in particolare. Lasciatelo in pace almeno in questo momento. Dovrebbero permettergli di recuperare in tranquillità, ma non accadrà. Ha bisogno di pace per tornare in salute, gli auguro di riuscirci”.