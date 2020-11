Galles. Golf. Madrid. Sicuro Bale? A giudicare dalla gara di Swansea, le priorità sono cambiate

Galles. Golf. Madrid. In questo ordine. Le priorità di Gareth Bale un anno fa sembravano molto chiare, ma a giudicare da quanto avvenuto ieri al Liberty Stadium di Swansea, le cose potrebbero essere cambiate. Durante la sfida amichevole tra la sua Nazionale e gli Stati Uniti di ieri, alla quale ha assistito dalla tribuna, il gallese in prestito al Tottenham (ma ancora sotto contratto col Real Madrid, ndr) è apparso più interessato alle immagini del suo portatile (nello stesso momento si svolgeva all’Augusta National Golf Club, in Georgia, era in corso uno dei tornei più prestigiosi del mondo, il Master) che a quanto accadeva in campo. E se lo sport con le mazze avesse superato anche l'amor patrio?