Galles, Page: "Ora Bale è un persona diversa, al Tottenham è tornato ad amare il calcio"

Il tecnico ad interim del Galles, Robert Page dal ritiro della nazionale ha parlato di Gareth Bale, che secondo lui è un'altra persona da quando è tornato al Tottenham: "Al momento è una persona diversa, sembra che ami di nuovo il suo calcio. È in un club dove l'allenatore lo vuole e si sta godendo i suoi allenamenti e i minuti in cui viene impiegato. Ragionevolmente, il Tottenham lo sta costruendo per quei 90 minuti in cui può giocare all'intensità che desidera".