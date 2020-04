Galles, scompare club con 140 anni di storia: il Rhyl spazzato via dal coronavirus

Il coronavirus, dopo il Lokeren, miete un'altra vittima. Il Rhyl FC, società di seconda serie gallese con 140 anni di storia, è ufficialmente in liquidazione. La decisione, sofferta, è stata presa dal CDA dopo aver considerato l'impatto che la sospensione delle attività - causata dall'emergenza sanitaria - avrà sulle finanze del club. Non c'è stata nessuna offerta nelle ultime settimane per rilevare le quote di maggioranza; a pesare sulle casse è soprattutto il canone di locazione dello stadio, che ammonta a circa 30.000 euro annuali. Per garantire stabilità a lungo termine, sarebbero serviti circa 200.000 euro