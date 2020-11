Galtier raggiante dopo il 3-0 al Milan: "Gioia e orgoglio, è la vittoria della mia squadra"

È ovviamente molto soddisfatto Christophe Galtier dopo la vittoria del suo Lille sul campo del Milan. Uno 0-3 che non ammette discussioni, come ha ammesso il tecnico ai microfoni di Téléfoot: “Sapevamo di poter vincere, ma non per 3-0, sarebbe stato pretenzioso. Al di là dell'aspetto tattico, abbiamo ottenuto un risultato pazzesco e ogni giocatore ha fatto di più rispetto al solito. Contro il Milan, del resto, devi superare te stesso. È molto raro, in questa professione, avere momenti di gioia. La mia gioia, il mio orgoglio, è vedere questo gruppo crescere. Questa è la loro vittoria. È una grande soddisfazione. Dall'inizio della stagione, l'obiettivo è quello di andare il più lontano possibile in questa competizione. Stasera abbiamo fatto un grande colpo, ma mancano ancora tre partite. Ospiteremo il Milan e dovremo essere vigili. Ho una rosa che mi permette di operare scelte diverse a seconda dell'avversario. Dobbiamo continuare la nostra serie positiva in Ligue 1. Yazici? Era stato molto bravo a Praga, stasera è stato di nuovo decisivo".