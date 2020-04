Gary Neville consiglia il Manchester United: "Kane sarebbe un acquisto fantastico"

L'ex difensore ed oggi allenatore Gary Neville commenta il possibile acquisto di Harry Kane da parte del Manchester United, consigliando la sua ex squadra: "Ogni club di Premier League vorrebbe uno come Kane, sappiamo che è imbattibile in quanto a mentalità, ha sempre segnato, dà il 100% in tutti gli allenamenti ed è il tipo di acquisto che ciascun manager vorrebbe. Ci sono trasferimenti che sono come l'oro, e questo sarebbe un acquisto fantastico per il Manchester United e ciò di cui ha bisogno. Con Fernandes a centrocampo e Maguire in difesa, Kane andrebbe a formare una fantastica spina dorsale", le dichiarazioni di Neville riportate da Sky Sports UK.