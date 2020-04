Gary Neville: "Ferguson non volle dare la fascia a CR7. Disse che Rooney sarebbe impazzito"

vedi letture

Gary Neville è stato capitano del Manchester United dal 2005 al 2011 e ha trascorso gran parte di questi anni insieme a Cristiano Ronaldo. Ai microfoni di Sky Sports, l'ex terzino ha svelato perché sir Alex Ferguson non voleva che la fascia fosse assegnata a un altro giocatore: "Mi sono infortunato un anno dopo la mia nomina a capitano ed è stato molto difficile. Quindi sono andato dal manager e gli ho detto di non essere più in grado di svolgere questo ruolo, e che c'erano tanti giocatori adatti, da Ronaldo a Rooney fino a Giggs, Scholes, Evra e Van der Sar. Ferguson non ne volle sapere, mi disse solo che ci saremmo alternati io e Ryan, perché se l'avesse data a Ronaldo, sarebbe impazzito Rooney, e viceversa".