Gary Neville: "Si giochi la Premier League all'estero. Ci sono posti dove il coronavirus non c'è"

vedi letture

Gary Neville propone di giocare la Premier League, ma non in Inghilterra. L'ex difensore del Manchester United, oggi commenttore, ha proposto la sua idea: "Se le intenzioni della Premier League di riprendere sono serie, allora le partite potrebbero essere spostate in due o tre posti che si trovano a tre o quattro ore da questo paese, che sono praticamente senza casi di coronavirus. Ci sono luoghi in Europa dove si riesce a giocare" ha dichiarato a Sky Sports.