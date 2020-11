Germania, anche Rangnick e Klopp per il dopo Low. Ma il favorito è Flick: ecco i motivi

vedi letture

Hansi Flick, Ralf Rangnick, Stefan Kuntz e il sogno Jürgen Klopp. Sono questi i quattro tecnici che la Federcalcio tedesca avrebbe intenzione di contattare per sostituire Joachim Löw, in bilico dopo la pesantissima sconfitta subita ieri in Spagna. Il ciclo sembra essere finito: la Germania, dal Mondiale 2014, non ha vinto nulla e ha alternato fasi positive a momenti molto negativi. Per questo motivo, ci sono riflessioni in corso: il preferito dai vertici calcistici sembra essere il mister del Bayern Monaco, che tra l'altro ha avuto alcuni momenti di tensione con la dirigenza bavarese nell'ultimo periodo. Il motivo? La chiusura delle trattative per il rinnovo di Alaba e la mancata conferma di Boateng, destinato a lasciare il club a giugno. Due pilastri dei successi ottenuti da Flick, di cui il tecnico non vuole assolutamente privarsi a fine stagione.