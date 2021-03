Germania, Bierhoff allontana Flick e Kloop: "Non parliamo con tecnici sotto contratto"

Il dirigente della Nazionale tedesca Oliver Bierhoff ha parlato a Kicker della sostituzione, al termine dell’Europeo, di Joachim Low sulla panchina della Germania spiegando che non parleranno con allenatori che sono sotto contratto: “Non abbiamo un tempo infinito per scegliere, ma neanche pressioni in senso opposto. Flick? Le parole di Rummenigge sono giuste per rinforzare la posizione del tecnico alla guida del club, ma comunque non parliamo con un allenatore che è sotto contratto. - continua Bierhoff – All’interno della Federazione abbiamo delle buone soluzioni e questo ci rende più tranquilli. Kuntz? Ha dimostrato il proprio valore e per questo abbiamo deciso di estendere il suo contratto. È un profilo molto apprezzato”.