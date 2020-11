Germania, convocato anche Sule: il difensore del Bayern raggiungerà oggi i compagni

La Federcalcio tedesca ha annunciato che Niklas Sule è stato convocato da Joachim Loew e raggiungerà oggi i compagni di squadra, reduci dalla sfida di ieri disputata contro la Repubblica Ceca e vinta per 1-0.

Niklas #Süle has been called up for the #NationsLeague games against Ukraine and Spain 🇺🇦🇪🇸

He will join up with the team on Thursday. #DieMannschaft pic.twitter.com/GHbPnJeUaH

— Germany (@DFB_Team_EN) November 12, 2020