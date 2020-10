Germania, Ginter: "Cerco di essere ambizioso ogni giorno e di mettere in campo tutto"

Il difensore della Germania Matthias Ginter ha parlato dopo il successo contro l'Ucraina: "Siamo felici di aver vinto. Questo è importante per il percorso in cui ci troviamo. Cerco di essere ambizioso ogni giorno e di mettere in campo tutto. Nel primo tempo abbiamo avuto perso tanti palloni in maniera semplice. Sapevamo che l'Ucraina avrebbe riposto bene e volevamo assolutamente evitarlo. Così tanti errori banali si verificano raramente in una nazionale".