Germania, i 28 convocati di Loew: c'è Gosens, in 8 disponibili solo per la Nations League

Joachim Löw, CT della Germania, ha diramato la lista dei convocati in vista delle prossime sfide. Ecco l'elenco ufficiale: la Federcalcio tedesca precisa che Neuer, Ginter, Gnabry, Goretzka, Kimmich, Kroos, Sané e Werner saranno disponibili solo per le sfide di Nations League.

PORTIERI: Baumann, Neuer, Leno, Trapp

DIFENSORI: Ginter, Gosens, Halstenberg, Henrichs, Kehrer, Koch, Max, Rudiger, Schulz, Stark, Tah, Uduokhai

CENTROCAMPISTI/ATTACCANTI: Amiri, Brandt, Gnabry, Goretzka, Gundogan, Hofmann, Kimmich, Kroos, Neuhaus, Sané, Waldschmidt, Werner.

Joachim #Löw has named Germany his squad for the upcoming international break! 🇩🇪

ℹ️ Neuer, Ginter, Gnabry, Goretzka, Kimmich, Kroos, Sané and Werner are only available for the Nations League games.#DieMannschaft #GERCZE #GERUKR #ESPGER pic.twitter.com/hjwCoppPYY

— Germany (@DFB_Team_EN) November 6, 2020