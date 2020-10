Germania, Jonas Hector rinuncia alla Nazionale a 30 anni per motivi personali

La Federcalcio tedesca, attraverso i propri canali ufficiali, ha annunciato che Jonas Hector ha deciso di rinunciare alla Nazionale per "motivi personali". Il terzino sinistro del Colonia, 30 anni, chiude così la sua carriera internazionale con 43 presenze.

ℹ️ Jonas #Hector has announced his retirement from international football for personal reasons.

Thanks for the memories, Jonas! 🇩🇪🙏#DieMannschaft pic.twitter.com/iXdr9KjJk8

— Germany (@DFB_Team_EN) October 15, 2020