Germania, Kroos: "Havertz giocatore molto importante, ha grande qualità"

Dal ritiro della Germania, Toni Kroos ha parlato di Kai Havertz, gioiellino tedesco appena venduto al Chelsea per 100 milioni: "Se continua in questo modo, sarà difficile fermarlo. Ma non ci sono garanzie e ci sono sempre battute d'arresto in una gara. Kai ha una grande qualità. Se la sfrutta al massimo, può diventare un elemento molto importante per la squadra tedesca".