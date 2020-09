Germania, Kroos: "Non credo che Muller tornerà in Nazionale, Loew è deciso"

vedi letture

Il nazionale tedesco Toni Kroos ha spiegato che secondo lui difficilmente Thomas Muller tornerà in nazionale, nonostante la grande voglia del giocatore di rappresentare il suo paese: "La mia sensazione è che Löw non farà marcia indietro. Il ct non ha cancellato i tre campioni del mondo perché erano cattivi giocatori, ma perché voleva andare in una nuova direzione, iniziare un cambiamento e fidarsi dei giovani giocatori. Thomas ha avuto una grande stagione, ma l'allenatore non è solo preoccupato per la forma di oggi, ma per un progetto valido per i prossimi anni".