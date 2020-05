Germania, l'Hertha tra abbracci e il "bacio" di Boyata. Ed è polemica

vedi letture

Polemiche in Germania per il "bacio" di Dedryck Boyata al compagno di squadra Marko Grujic. Il difensore dell'Hertha Berlino, accusato di non aver rispettato le misure di sicurezza, ha precisato: "Non è stato un bacio, ma volevo consigliare all'orecchi di Grujic una posizione su corner". Inoltre, è stata denunciata l'esultanza dei giocatori dell'Hertha, che sabato hanno vinto 3-0 sul campo dell'Hoffenheim. Qualche abbraccio si è visto e già il presidented elal Baviera, Markus Soeder, ha chiesto alla Lega di vigilare. Ricordiamo che baci, abbracci, strette di mano o "cinque" sono vietati dal protocollo.