Germania, la Dinamo Dresda annuncia: "Positivo un nostro calciatore"

Nella giornata di ieri la DFB ha annunciato dieci casi complessivi di calciatori positivi al coronavirus, fra i 36 club professionistici. Tuttavia non sono stati fatti i nomi né dei giocatori né delle squadre. Un club però p noto, ed è la Dinamo Dresda (Zweite Bundesliga) che ha reso nota la notizia attraverso il proprio sito ufficiale, pur non svelando il nome del calciatore in questione il quale, si legge, è stato messo in quarantena domestica per 14 giorni da domenica.