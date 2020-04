Germania, le regole da osservare negli hotel per i giocatori: no alle aree comuni e alle pulizie

La Task force nominata dalla Federcalcio tedesca ha stilato un regolamento composto da 18 punti che le società di calcio dovranno osservare durante i loro soggiorni negli hotel, quando le competizioni ripartiranno. Oltre al "disinfettante per le mani nei corridoi" o alle "sala da pranzo e sala riunioni sufficientemente ampie", l'elenco parla anche di "numero minimo di personale dell'hotel" e di "contatto preliminare tra il direttore della struttura e il responsabile dello staff medico". La struttura dovrà essere esclusiva della squadra o, qualora non fosse possibile, dovrebbe garantire ingresso e ascensori separati. I giocatori non potranno accedere alle aree benessere e fitness e ad altre aree comuni, come ad esempio i bar, e non dovranno essere effettuate pulizie nelle camere. Il personale dovrà assicurarsi di lasciare asciugamani e prodotti per l'igiene sufficienti a coprire tutto il soggiorno. Tutte le stanze dovranno essere adeguatamente ventilate, con temperature di circa 21 gradi e umidità intorno al 50-60%.