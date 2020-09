Germania, Loew consiglia Draxler: "Per il suo bene è importante che giochi con continuità"

Ai margini del Paris Saint-Germain, Julian Draxler potrebbe partire in questa finestra di mercato. Ci spera anche Joachim Löw, CT della Germania, che ha consigliato al 26enne centrocampista di lasciare Parigi: "Ho avuto una lunga discussione con lui e ci siamo scambiati alcune considerazioni. Se giocasse regolarmente, sarebbe più decisivo anche per la Nazionale. La domanda è se il PSG lo lascerà andare o meno. Qui si diverte molto ed è chiaro che possa giocare a questi livelli. Ma sarebbe importante per Julian essere in campo settimana dopo settimana", ha detto nella conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Spagna.