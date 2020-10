Germania, Low dà un calcio alle critiche: "Per noi è importante metterci in discussione"

Nel corso della conferenza stampa dopo il successo contro l'Ucraina, il commissario tecnico della Germania Joachim Low ha parlato delle critiche arrivate dopo i match precedenti: "Chiunque può esprimere critiche. Ma io sono al di sopra di tutto. Per 16 anni ho visto che ci sono opinioni diverse. Rifletti costantemente anche su te stesso. Per noi è importante metterci costantemente in discussione. Bisogna vedere da dove veniamo. Dopo la vittoria nella Mondiale eravamo in calo alla fine del 2018. Non ci lasceremo deviare dal nostro percorso dopo i pareggi contro Spagna o Turchia. Abbiamo un piano chiaro. Ne siamo convinti. Mi fido dei miei giocatori".