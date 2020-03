Germania, Low: "Niente sarà più come prima, dobbiamo guardare a cosa più importanti"

Intervenuto in conferenza stampa, il commissario tecnico della Germania Joachim Low ha parlato della situazione attuale legata all'emergenza coronavirus: "Niente sarà più come prima - riporta kiecker.de -. Il mondo ha vissuto un esaurimento collettivo. La terra sembra difendersi un po' dalle persone e dalle loro azioni. Le persone pensano sempre di sapere tutto e di poter fare tutto. Il ritmo che abbiamo fissato negli ultimi anni non era più necessario. Il potere, l'avidità, i profitti, i record erano in primo piano. Le catastrofi ambientali in Australia o altrove ci hanno commosso solo marginalmente. Malattie come l'Ebola sono rimaste bloccate da qualche parte. Ma ora abbiamo sperimentato qualcosa che colpisce tutta l'umanità. Ora ci stiamo anche rendendo conto che dobbiamo guardare cose importanti, stiamo realizzando ciò che conta: famiglia, amici, compagni esseri umani, confrontarci, rispettarci l'un l'altro. Queste sono le cose che dobbiamo guardare prima di tutto".