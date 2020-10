Germania, Low: "Raggiungere le semifinali è l'obiettivo minimo"

Joachim Löw, commissario tecnico della Germania, ha parlato al termine del match di Nations League pareggiato per 3-3 contro la Svizzera: "Bisogna imparare ad alternare la difesa a tre con quella a quattro, la squadra deve essere in grado di passare da un sistema all'altro senza accusare il colpo. Abbiamo un potenziale enorme, quando giochiamo un torneo abbiamo come obiettivo minimo quello di raggiungere le semifinali e dunque ci proveremo anche in questa occasione".