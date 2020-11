Germania, Neuer diventa il portiere più presente della Nazionale nella notte più buia

Con la presenza contro la Spagna di questa sera Manuel Neuer è diventato il portiere della nazionale tedesca con più presenze (96). Superato Sepp Maier, che dal 1966 al 1979 ha collezionato 95 presenze. Un traguardo arrivato in una delle notti più buie per il portiere, che ha incassato ben 6 reti in una serata che passerà alla storia soprattutto per l'umiliazione subita contro la Spagna. Nella classifica generale Neuer ha agganciato Berti Vogts all'undicesimo posto. Il più presente in assoluto è Lothar Matthaus a quota 150.