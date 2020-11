Germania-Repubblica Ceca 1-0, decide una rete di Waldschmidt nel primo tempo

vedi letture

Vittoria di misura della Germania contro la Repubblica Ceca in amichevole. A Lipsia decide una rete di Waldschmidt dopo 13'. Panchina per Gosens, poco più di un'ora per Barak, un tempo per Jankto mentre Mateju è rimasto in campo per tutti e 90'.