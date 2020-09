Germania, Sanè: "Sto bene ma non sono ancora al 100%. Bello tornare a giocare"

vedi letture

Alla vigilia della sfida contro la Svizzera, Leroy Sanè è intervenuto in conferenza stampa e ha parlato della sue condizioni fisiche: "Mi sento molto bene e sono felice di essere tornato in campo dopo tanto tempo", ha detto il giocatore tedesco. "Ero contento della mia prestazione, ma ovviamente mi manca ancora il ritmo. Dire che sei al 100% dopo una singola partita è impossibile. Questo richiederà ancora qualche gara. Dopo un stop così lungo per un infortunio, ti stanchi molto più velocemente e sicuramente non puoi giocare 90 minuti. Io e il tecnico della nazionale abbiamo deciso che domani gli farò sapere se sono pronto per giocare, poco prima del calcio d'inizio. Ma penso che domani andrà bene".