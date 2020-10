Germania, Seifert lascerà il comando della Deutsche Fussball Liga alla fine del mandato

Christian Seifert, CEO della Deutsche Fussball Liga (DFL), ha annunciato che rimetterà l'incarico al termine del suo mandato, a giugno 2022. "Questi sono tempi difficili che richiedono chiarezza e affidabilità. Ciò vale per il DFL nel suo insieme e anche per le mie ambizioni professionali". 51 anni, Seifert è a capo della DFL dal 2005, contribuendo alla crescita del massimo campionato tedesco, soprattutto attraverso la commercializzazione dei diritti televisivi e in questo 2020 è stato abile a gestire la situazione coronavirus, rendendo il campionato tedesco vero e proprio punto di riferimento per tutto il mondo alla ripresa dei campionati dopo il lockdown.