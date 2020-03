Germania, stop ai campionati confermato. Il CEO: "Prossima riunione dopo il 30 marzo"

I campionati tedeschi restano sospesi. A parlare in conferenza stampa il CEO della DFL, Christian Seifert: "I membri della DFL hanno deciso all'unanimità di continuare a sospendere le partite. Perciò il 27 non si giocherà. Vorrei sottolineare come questo non significhi che si scenderà in campo il 3 aprile. La prossima votazione nella Lega sulla possibile ripresa del campioanto ci sarà la settimana seguente al 30 marzo".