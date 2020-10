Germania-Svizzera 3-3, le pagelle: che gol di Freuler, disastroso Schar

GERMANIA-SVIZZERA 3-3

Marcatori: 5'/57' Gavranovic (S), 26' Freuler (S), 28' Werner (G), 55' Havertz (G), 60' Gnabry (G)

GERMANIA

Neuer 5,5 - Tre reti al passivo per l'estremo difensore del Bayern Monaco. Serata tutt'altro che tranquilla per uno dei migliori portieri del mondo: di solito è una certezza palla al piede, ma non stasera. Diverse leggerezze di troppo, le giornate storte capitano anche ai grandi.

Gosens 6,5 - Buona prestazione per l'atalantino, sempre lucido col pallone tra i piedi e mai veramente in difficoltà. Nel primo tempo va ad un passo dalla gioia personale con una magistrale conclusione d'esterno sinistro (Dal 58' Halstenberg 5,5 - Appena entrato, la Germania agguanta gli avversari sul 3-3. Prova a dire la sua sulla corsia, ma non è impeccabile)

Rudiger 5,5 - Non sempre perfetto nella scelta di tempo, per l'ex Roma non è stata una partita brillante ma comunque nemmeno disastrosa.

Ginter 5,5 - Spesso si ritrova a far fatica sulle accelerazioni in contropiede della compagine elvetica (Dal 77' Emre Can s.v.)

Klostermann 5,5 - Non è al meglio della condizione fisica e non ci vuole molto a comprenderlo. Quando ha la possibilità di aggredire sulla sua fascia di competenza, lo fa ma senza riuscire ad offrire buoni palloni ai compagni.

Kroos 6,5 - Inizio in sordina per una delle figure "storiche" della Nazionale, che però col passare dei minuti sale d'intensità diventando una figura chiave sulla linea dei centrocampisti per la squadra di Low.

Goretzka 5,5 - Ha abituato a prestazioni di livello decisamente più alto, ci si aspettava sicuramente di più da parte sua in una partita abbordabile.

Kimmich 6 - Lavora sottotraccia, toccando un gran numero di palloni ma non riuscendo a proporsi in zona d'attacco.

Gnabry 6,5 - Fuori dai radar per gran parte del match, si accende allo scoccare dell'ora di gioco mettendo la firma su un gol fantastico: su assist di Werner, decide di mandare fuori giri Sommer con uno spaziale colpo di tacco che testimonia il suo talento fuori dal normale.

Havertz 6,5 - Primi 45' poco brillanti. L'intervallo lo cambia totalmente: in avvio colpisce un palo, al 55' sfrutta un errore difensivo per andare a segno e mettere la firma sul 2-2 (Dal 77' Draxler)

Werner 7 - Un gol e un assist per l'attaccante del Chelsea: appena gli viene concesso un po' di spazio, non si fa cogliere impreparato riuscendo sempre a creare scompiglio nella retroguardia elvetica.

SVIZZERA

Sommer 5,5 - Si fa sorprendere da un tiro non irresistibile da parte di Havertz attorno alla mezz'ora. Si fa perdonare pochi istanti più tardi con un gran salvataggio su Gosens, poi controlla al meglio la propria porta nonostante altri due gol incassati.

Widmer 5,5 - L'ex Udinese, attualmente al Basilea, non è sempre preciso anche in occasione dei passaggi più semplici.

Elvedi 6,5 - Buon apporto difensivo, bravo a contenere le incursioni del temibile tridente d'attacco schierato da Low.

Schar 3 - Sciagurato, scambia Havertz per un compagno di squadra: prima si fa scippare il pallone dall'avversario nell'azione che porta al gol di Werner, poi gli regala la sfera sbagliando completamente un passaggio per Ricardo Rodriguez in occasione del 2-2. Nel finale, come se non bastasse quanto già fatto, si fa espellere per doppia ammonizione.

Rodriguez 6,5 - Sicuramente tra i migliori nelle fila degli ospiti, il giocatore del Torino è particolarmente attivo nel corso della prima frazione ma anche nella ripresa non sfigura nei momenti in cui viene chiamato in causa.

Zuber 6,5 - Partita di assoluto spessore sulla fascia destra del centrocampo (Dal 66' Fernandes 6 - Si sacrifica per il resto dei compagni soprattutto nelle fasi finali piuttosto complicate per la selezione svizzera)

Xhaka 6,5 - E' una figura determinante a disposizione di Petkovic, nella ripresa cala in maniera vistosa ma riesce in ogni caso a pressare gli avversari conquistando diversi palloni importanti in mezzo al campo.

Freuler 7 - Comincia servendo un assist per Gavranovic, poi va a segno con uno straordinario pallonetto. La classe non è acqua: ottimo nel pressing, è fondamentale anche in fase difensiva. La cura Gasperini colpisce anche in Nazionale (Dall'85' Itten s.v.)

Shaqiri 6,5 - Devastante inizio di partita per una delle stelle della selezione rossocrociata: incontenibile per gli avversari, gioca in ogni zona del campo con una classe assoluta. Peccato per alcuni palloni persi a centrocampo: aver troppa fiducia nei propri mezzi non è sempre un bene (Dal 66' Sow 6 - Poco brillante ma era difficile far meglio nel poco tempo a disposizione)

Gavranovic 8 - Notte da sogno: va subito a segno dopo cinque minuti e poco più tardi sfiora la doppietta personale. Nel secondo tempo, finalmente, realizza il bis: spina nel fianco per i difensori tedeschi, per lui sarà difficile dimenticare una partita di questo genere (Dal 75' Mehmedi s.v.)

Seferovic 6,5 - Molto altruista a giocare per i compagni, è lucido sia in fase offensiva che difensiva. Fa di tutto per portarsi sulle spalle il resto della squadra, gli manca solo il gol che gli viene negato per ben due volte da Neuer (Dall'85' Benito s.v.)