Germania, Thomas Muller candidato a giocare nella Nazionale olimpica

Thomas Müller non fa più parte del giro della Nazionale tedesca, in fase di rinnovamento. Ma potrebbe partecipare alle Olimpiadi. Lo ha dichiarato il ct dell'Under 21, Stefan Kuntz che ha ammesso di aver già parlato col giocatore. Sono 50 i candidati a partire per Tokyo, una lista che inevitabilmente verrà ristretta: "Ho ringraziato tutti coloro che erano nella lista, incluso Thomas Müller, per la loro disponibilità e ho detto che mi sarei presentato l'anno seguente con la stessa richiesta" ha dichiarando Kuntz, sottolineando la disponibilità di tutti i giocatori, Müller compreso.