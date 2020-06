Germania, torna l'Olympiastadion di Monaco: vi giocherà la squadra della comunità turca

Il glorioso Olympiastadion di Monaco di Baviera tornerà ad ospitare il calcio. L'impianto, costruito in occasione delle Olimpiadi del 1974 e inaugurato nel 1972, ha ospitato le gare interne del Bayern e del Monaco 1860 fino al 2005, quando le due squadre si sono trasferite all'Allianz Arena. La prossima stagione, per otto partite, ne usufruirà il Türkgücü, squadra promossa in Dritte Liga, la terza divisione tedesca. Come si evince dal nome, rappresenta la comunità turca di Monaco.