Germania-Ucraina, Malinovskyi: "Vogliamo restare in Lega A per sfidare le squadre più forti"

Ruslan Malinovskyi ha parlato della sfida di questa sera che vedrà la sua Ucraina impegnata contro la Germania: "Il nostro obiettivo è rimanere nella Lega A per giocare di nuovo contro le squadre di pià alto livello. Tutto dipenderà da questa partita, ci serve un risultato positivo che può essere anche un pareggio. Dobbiamo sentirci liberi di giocare a calcio contro di loro, in modo veloce, moderno e dinamico". Ucraina in questo momento terza in classifica nel proprio girone con quattro punti di vantaggio sulla Svizzera ultima.