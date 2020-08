Germania, un caso positivo al Bochum. A rischio la partita col Dortmund

Un caso positivo al Covid-19 per il Bochum. Lo rende noto il club, con un comunicato ufficiale. Secondo il protocollo igienico che si applica in questo caso, il club ha immediatamente informato le autorità sanitarie locali, che hanno quindi ordinato la quarantena per l'intera squadra: giocatori, allenatori e staff. A seguito di questa misura, il Bochum ha annullato il ritiro ed è in dubbio l'amichevole col Borussia Dortmund in programma fra tre giorni.