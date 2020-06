Germania, un club storico rischia il fallimento: Il Kaiserslautern è pieno di debiti

Uno storico club tedesco rischia di scomparire. Il Kaiserslautern, vincitore di quattro campionati ma oggi relegato in terza serie, avrebbe accumulato debiti per 20 milioni di euro e potrebbe presentare istanza di fallimento. Lo riporta Kicker, secondo cui il club non avrebbe raggiunto l'accordo con tre dei maggiori creditori. I debiti sarebbero solo la punta dell'iceberg, perché i problemi principali sembrano essere la mancanza di investitori e le perdite annuali, che ammontano a circa 5 milioni. Se non ci sarà l'ingresso di nuove figure - e nuovi capitali -, la sopravvivenza dei Red Devils sarà minacciata.