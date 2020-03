Germania, via libera a Rostock-Braunschweig: tifosi obbligati a disinfettarsi le mani

vedi letture

Situazione in divenire in Germania riguardo la questione Coronavirus. Il Ministro della Sanità Jens Spahn si è raccomandato di annullare gli eventi con oltre 1000 partecipanti. Per ora in Germania si è giocato regolarmente e così sarà con la partita di oggi alle ore 19 fra Hansa Rostock ed Eintracht Braunschweig, valida per la Dritte Liga. Il club di casa fa sapere che è stato trovato un accordo per il regolare svolgimento dell'incontro, a condizione che tutti i tifosi si disinfettino le mani all'ingresso. L'Hansa ha fatto installare distributori di disinfettanti sui bagni e in varie zone dello stadio.