Gerrard: "Avrei voluto vincere la Premier da giocatore. Klopp merita una statua"

Steven Gerrard, bandiera del Liverpool e oggi allenatore dei Rangers, ha solo sfiorato la vittoria della Premier League con i Reds. Dopo trent'anni, Salah e compagni stanno per infrangere il tabù e l'ex capitano non può che esserne contento: "Sarà inevitabile e un sollievo per me e tutti i tifosi. Mi sarebbe piaciuto essere campione da giocatore, vincere titoli è il pane quotidiano del nostro club".

Klopp come Shankly e Paisley - Poi Gerrard si è concentrato sull'artefice dei successi degli ultimi anni, mister Jurgen Klopp: "È il migliore del mondo. Ha tutto: passione, razionalità, umiltà, rispetto. Ha portato il club ad alti livelli. Quando avrà vinto il titolo, dovranno fargli una statua", ha detto a The Athletic.