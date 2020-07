Getafe-Atlético 0-2, gli eurorivali dell'Inter ora rischiano l'Europa: gli highlights

Successo per 2-0 dell'Atlético Madrid sul campo del Getafe. I colchoneros, già certi della partecipazione alla prossima Champions League, chiudono l'incontro nella ripresa grazie alle reti di Llorente e Partey. Gli azulones, prossimi avversari dell'Inter in Europa League, ora si trovano in settima posizione, l'ultima possibile per qualificarsi a una competizione europea la prossima stagione ma devono guardarsi alle spalle. Quando manca una sola giornata alla fine del campionato Valencia e Granada sono distanti appena un punto. Di seguito gli highlights della partita: