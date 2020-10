Getafe-Barcellona, le formazioni ufficiali: Pjanic ancora dalla panchina, Messi dal 1'

vedi letture

Il Barcellona torna in campo dopo il pareggio contro il Siviglia, in casa del Getafe i blaugrana cercheranno la terza vittoria stagionale. Qualche cambio per Koeman che manda in campo Dembele e Griezmann insieme a Messi, mentre in cabina di regia spazio a Pedri. Pjanic parte ancora dalla panchina, così come Coutinho. Ecco le scelte dei due tecnici:

Getafe (4-4-2): Soria; Suarez, Djene, Cabaco, Olivera; Nyom, Maksimovic, Arambarri, Cucurella; Mata, Cucho Hernandez. Allenatore: José Bordalas

Barcellona (4-3-3): Neto; Sergi Roberto, Piqué, Lenglet, Dest; Pedri, Busquets, De Jong; Messi, Griezmann, Dembele. Allenatore: Ronald Koeman