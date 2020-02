vedi letture

Getafe, Bordalas: "Ajax favorito contro di noi, ma siamo convinti di potercela fare"

José Bordalas, tecnico del Getafe, ha presentato così in conferenza stampa il big match in programma domani contro l'Ajax: "Ci aspetta una sfida davvero avvincente, anche se l'Ajax è chiaramente la favorita grazie alla sua storia. Noi però abbiamo fiducia nel nostro lavoro, siamo convinti di poter fare una grande partita. I lancieri hanno giocatori fortissimi in attacco, ci metteranno sicuramente in difficoltà, ma siamo pronti ad affrontarli", le parole del tecnico spagnolo alla vigilia dell'andata dei sedicesimi di finale di Europa League.