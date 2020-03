Getafe, Bordalas: "La decisione di non giocare in Europa League ha aperto gli occhi ad altri"

Sulle pagine de La Gazzetta dello Sport, troviamo una bella intervista al tecnico del Getafe José Bordalas. Il club spagnolo avrebbe dovuto sfidare l'Inter in Europa League, ma il presidente del club Angel Torres è stato determinante per stoppare il viaggio a Milano: "La decisione del presidente è stata incredibilmente azzeccata. Viaggiare in quel momento era tremendamente rischioso per tempi e luogo. Basta pensare a quello che è successo ad altri che sono andati a Milano, come il Valencia o il Madrid di basket. La presa di posizione del presidente è stata positiva per noi e per il calcio: ha aperto gli occhi ad altri. C’era troppa gente che pensava che non sarebbe successo nulla e che bisognava continuare a vivere in maniera normale: il tempo ci ha detto che non era così, è arrivata la parola pandemia".