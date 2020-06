Getafe, Bordalas: "Ok ai 5 cambi". Poi sul futuro: "Con l'italiano me la cavo bene"

vedi letture

José Bordalas, tecnico del Getafe prossimo avversario dell’Inter in Europa League, ha parlato a Onda Cero del calcio verso la ripresa dei campionati e dato un indizio anche per quel che riguarda il suo futuro: “Siamo in attesa, ma con grande voglia di tornare a giocare. Noi, i tifosi, i media… Sarà tutto diverso ma non vediamo l’ora. Le partite senza pubblico saranno più fredde ma è ciò che ci aspetta quindi dovremo abituarci. Lo stop del campionato per noi non è stato un bene, eravamo in grande forma. I 5 cambi? Le grandi squadre saranno avvantaggiate, per noi che abbiamo rose diverse sarà più complicato. Io approvo la scelta viste le circostanze, ma le big saranno avvantaggiate. Quale lingua sto studiando in vista del futuro? Con l’italiano non me la cavo male (nei giorni scorsi aveva raccontato la sua adorazione per la Serie A), l’inglese è importantissimo non solo per allenare”.