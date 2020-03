Getafe, Cucurella: "Combatteremo fino alla fine per Champions o Europa League"

Marc Cucurella, terzino del Getafe, ha spiegato come il club spagnolo - avversario dell'Inter in Europa League - non intenda abbandonare il sogno europeo nel corso di una video-chat con i tifosi: "Siamo tra i migliori in campionato e combatteremo fino alla fine per entrare in Champions o, in caso contrario, tornare a giocare l'Europa League come quest'anno. Siamo una squadra ambiziosa, lo dimostriamo ad ogni partita, puntiamo sempre alla vittoria. Daremo sempre il meglio di noi per essere tra i migliori. Da quando ho debuttato due anni fa ho cercato di migliorare giorno dopo giorno fino a raggiungere Getafe, che mi ha dato l'opportunità di giocare in Europa League. Un premio per un lavoro ben fatto".