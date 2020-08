Giamaica, nome di lusso per la panchina: idea Eriksson per le prossime qualificazioni

La Giamaica pensa in grande. La nazionale caraibica - come si legge sul portale svedese Aftonbladet - sta pensando a Sven Goran Eriksson per la panchina in vista delle prossime qualificazioni. L'allenatore svedese ha già avuto diverse esperienze come commissario tecnico e la nazionale giamaicana vuole affidarsi ad un allenatore esperto in vista dei prossimi campionati del mondo. L'ultima partecipazione risale ormai al 1998.