Giappone, marcia di avvicinamento al campionato: 27 giugno o 4 luglio per la ripartenza

Il campionato giapponese intravede la luce. La J-League potrebbe ripartire il 27 giugno o il 4 luglio con un nuovo format per contenere la diffusione del coronavirus. Il calendario andrebbe rivisto cercando di far incontrare prima di tutto le squadre di aree geografiche vicine, questo per limitare i lunghi viaggi e anche perché lo stato di emergenza in Giappone è stato revocato in momenti diversi da regione a regione, in base al numero di contagiati. Questo ha portato le squadre ad avere un livello di preparazione differente.