Giappone, tre calciatori positivi al Coronavirus: rinviata Nagoya Grampus-Sanfrecce Hiroshima

Il calcio si ferma ancora in Giappone a causa del Coronavirus, anche se si tratta soltanto di una partita. Oggi è stata infatti rinviata Nagoya Grampus-Sanfrecce Hiroshima, valida per la settima giornata del campionato, dopo la positività riscontrata al Covid-19 per tre calciatori della squadra di casa. Si tratta della prima gara rinviata in J-League, dopo la ripresa avvenuta un mese fa. I numeri del contagio in Giappone sono in salita: l’ultimo bollettino parla infatti di 809 nuovi casi.